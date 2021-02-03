США приостановили вывод значительной части войск из Германии

Новая администрация США приостановила принятое в прошлом году решение о выводе значительной части американских военнослужащих из Германии. Об этом заявил в среду на телефонном брифинге для журналистов глава Европейского командования ВС США Тод Уолтерс.

По его словам, «предварительно запланированный» вывод американских войск из ФРГ, «который осуществлялся в рамках предыдущих инициатив, был заморожен».

Как подчеркнул Уолтерс, американский министр обороны Ллойд Остин «находится в процессе проведения весьма тщательного пересмотра» этого решения предыдущей администрации.