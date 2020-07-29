США выводят из Германии почти 12 тысяч военнослужащих

Соединенные Штаты вернут на родину примерно 6,4 тыс. из 11,9 тыс. американских военнослужащих, которых выводят из Германии. Об этом заявил в среду министр обороны США Марк Эспер
«Согласно действующему плану Европейского командования ВС США, из Германии будут выведены примерно 11,9 тыс. американских военнослужащих, ... около 6,4 тыс. будут возвращены домой», — отметил шеф Пентагона.
По его словам, около 5,6 тыс. из 11,9 тыс. военнослужащих будут передислоцированы в Италию и Бельгию.
Кроме того, подчеркнул министр, США отказались от прежних планов на ротационной основе отправить 2,5 тыс. военнослужащих американских ВВС из Великобритании в Германию, которые теперь останутся в королевстве.
Президент США Дональд Трамп одобрил планы вывода военных в конце июня, при этом официально союзники были проинформированы только в последние дни.
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