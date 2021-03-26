Мы строим не просто ЖК, а целые жилые массивы со своей инфраструктурой, - Эдуард Соколовский

Генеральный директор «Stolitsa Group» Эдуард Соколовский сообщил, что SG проводит несколько уровней проверки каждого решения при строительстве своих проектов. По его словам, проверку на качество проходят окна, шумоизоляция и т.д., передает Апостроф.

«Мы никогда не принимаем решения в ущерб качеству и технологическому процессу», — сказал он во время интервью.

Он добавил, что SG работает с привлечением специалистов с европейским опытом, которые следят за соблюдением всех норм градостроительства: «Если инвестор выбирает объекты „Stolitsa Group“, он будет уверен, что там все будет сделано качественно».

«У нас несколько уровней входного контроля качества, который осуществляется специалистами технического надзора. Мы по несколько раз проверяем те или иные решения, например, по шумоизоляции, мы делаем замеры, приглашаем лаборатории. Если замеры соответствуют ГОСТу, то используем этот вариант, а если нет, то отказываемся от этого, даже если это экономически выгоднее », - рассказал Соколовский.