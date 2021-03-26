Мы строим не просто ЖК, а целые жилые массивы со своей инфраструктурой, - Эдуард Соколовский

Генеральный директор «Stolitsa Group» Эдуард Соколовский сообщил, что SG проводит несколько уровней проверки каждого решения при строительстве своих проектов. По его словам, проверку на качество проходят окна, шумоизоляция и т.д., передает Апостроф.
«Мы никогда не принимаем решения в ущерб качеству и технологическому процессу», — сказал он во время интервью.
Он добавил, что SG работает с привлечением специалистов с европейским опытом, которые следят за соблюдением всех норм градостроительства: «Если инвестор выбирает объекты „Stolitsa Group“, он будет уверен, что там все будет сделано качественно».
«У нас несколько уровней входного контроля качества, который осуществляется специалистами технического надзора. Мы по несколько раз проверяем те или иные решения, например, по шумоизоляции, мы делаем замеры, приглашаем лаборатории. Если замеры соответствуют ГОСТу, то используем этот вариант, а если нет, то отказываемся от этого, даже если это экономически выгоднее », - рассказал Соколовский.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016