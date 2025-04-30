Скандал на Осокорках: суд скасував дозвіл на будівництво ЖК H2O. Що стоїть за проектом Stolitsa Group?

25 квітня Волинський окружний адміністративний суд скасував дозвіл на будівництво житлового комплексу H2O у Києві. Забудовник, компанія Stolitsa Group, планував звести новий проєкт на території унікальної екосистеми між озерами Небреж, Мартишев і Тягле. Проти забудови активно виступала громадська організація «Екопарк Осокорки», яка зрештою домоглася судової перемоги.

Позиції сторін: природа проти багатомільйонних інтересів

Активісти “Екопарку” наполягали: будівництво велося з порушенням Генерального плану Києва (територія призначена для парків загального користування) і без обов’язкової оцінки впливу на довкілля. Суд погодився з аргументами: забудовник працював без належних правових підстав і в зоні охоронюваного ландшафту.

У відповідь Stolitsa Group заявила, що рішення суду першої інстанції не набрало законної сили, і роботи на майданчику продовжуються згідно з чинним дозволом. Забудовник також звинувачує суд у грубих процесуальних порушеннях: справа розглядалася без судових засідань, а ключові клопотання були відхилені.

Хто стоїть за Stolitsa Group

78% ТОВ “Столиця груп” належать кіпрській компанії ELAKOL DEVELOPMENTS LIMITED, кінцевими бенефіціарами якої є литовські бізнесмени та українець Іван Молчанов — син Влади Молчанової. Остання відома як одна з головних спонсорок партії “Батьківщина” Юлії Тимошенко, що вказує на давні політичні зв’язки.

Крім житлової нерухомості, пов’язана з “Столиця груп” інвестиційна група BT Invest володіє мережею супермаркетів Novus і торговельно-розважальним центром Retroville. Литовська частина бізнесу веде свій родовід від співзасновників компанії “Сандора”, проданої PepsiCo за 680 мільйонів доларів.

Проте Stolitsa Group має неоднозначну репутацію на ринку.

Репутація під тінню скандалів

Ім’я Влади Молчанової не раз спливало у скандальних розслідуваннях. Зокрема, у справі про незаконне будівництво ЖК “Варшавський Плюс”, де забудовник вдвічі перевищив допустиму щільність забудови за детальним планом території. Будівництво без підземних паркінгів, наявність тисяч незапланованих квартир і відсутність соціальної інфраструктури викликали різку критику експертів.

Незважаючи на численні порушення, проєкти Stolitsa Group були введені в експлуатацію через механізми “легалізації” через Державну архітектурно-будівельну інспекцію (ГАСІ). На той час ДІАМ очолював нинішній голова НАБУ Семен Кривонос.

Такі приклади ілюструють методи роботи Stolitsa Group: агресивне освоєння територій, нехтування нормами та сильний адміністративний ресурс.

Перспективи конфлікту на Осокорках

Рішення Волинського окружного суду стало промінцем надії для активістів, які роками боролися за збереження унікального ландшафту Осокорків. Проте навіть тепер перемога ще не виглядає остаточною: судова боротьба триває.

На даному етапі юридичний статус справи залишається невизначеним. Рішення першої інстанції, попри свою важливість, може бути як підтверджене, так і скасоване в апеляції. Це означає, що доля проєкту H2O досі висить на тонкій нитці.

Тим часом продаж квартир у цьому комплексі продовжується, створюючи серйозні ризики для потенційних покупців. З юридичної точки зору, такі угоди вже сьогодні можуть бути кваліфіковані як шахрайські, оскільки дозвільні документи на будівництво знаходяться під питанням.

Перспективи розвитку подій наразі виглядають так: якщо Stolitsa Group програє апеляцію, проєкт буде змушений зупинити роботи, а інвестори ризикують втратити свої кошти. Якщо ж забудовнику вдасться оскаржити рішення й виграти справу, він отримає формальне право продовжити забудову — хоча репутаційні втрати вже стали серйозним ударом по іміджу компанії.

Адже довіра до Stolitsa Group серед мешканців Києва й без того перебуває на критично низькому рівні. Історії з перевищенням щільності забудови, нехтуванням нормами й скандали навколо інших об’єктів лише укорінили серед громади переконання: цей забудовник діє не в інтересах міста, а винятково задля власного прибутку.

Не просто забудова: сигнал про хворобу українських міст

Історія ЖК H2O — це не лише конфлікт забудовника й активістів. Це черговий симптом глибшої хвороби українського містобудування: нерегульованої забудови, політичного протекціонізму і нехтування громадськими інтересами.

Рішення суду на користь природи може стати важливим прецедентом, який покаже: Київ — це не лише територія для чергових “бетонних пустель”, а й місто, яке здатне захистити свої природні багатства. Проте остаточне слово залишиться за апеляційною інстанцією.