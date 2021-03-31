В Турции рекордное число новых заражений с начала пандемии

За прошедшие сутки, 30 марта, в Турции было зафиксировано наибольшее количество новых случаев инфицирования коронавирусом за весь период с начала пандемии год назад — 37303 случая.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на статистические данные, обнародованные Минздравом Турции.

«За сутки зафиксировано 37 303 новых случая инфицирования. Умерли 155 человек, выздоровели 19 925. В активной стадии болезни находится 1376 человек», — сообщили в Минздраве.

Ранее значительный рост показателя ежедневных случаев инфицирования наблюдался в ноябре прошлого года. После этого в стране был введен комендантский час и значительно усилены эпидемиологические ограничения.

В начале марта Турция начала ослаблять ограничения и постепенно предоставлять разрешения на восстановление очного образования, работу заведений общественного питания, снятие комендантского часа выходного дня, и тому подобное. Ослабление продолжалось около месяца, но из-за значительного роста случаев инфицирования 30 марта правительством было принято решение о возвращении комендантского часа в выходные и введены ряд ограничений, в частности на священный для мусульман месяц Рамадан.

Всего за время пандемии в стране выявлено почти 3,3 млн случаев инфицирования (сделано больше 38,3 млн тестов). За все время умерли 31 385 человек, выздоровели почти 3 млн.