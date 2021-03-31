В Турции рекордное число новых заражений с начала пандемии

За прошедшие сутки, 30 марта, в Турции было зафиксировано наибольшее количество новых случаев инфицирования коронавирусом за весь период с начала пандемии год назад — 37303 случая.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на статистические данные, обнародованные Минздравом Турции.
«За сутки зафиксировано 37 303 новых случая инфицирования. Умерли 155 человек, выздоровели 19 925. В активной стадии болезни находится 1376 человек», — сообщили в Минздраве.
Ранее значительный рост показателя ежедневных случаев инфицирования наблюдался в ноябре прошлого года. После этого в стране был введен комендантский час и значительно усилены эпидемиологические ограничения.
В начале марта Турция начала ослаблять ограничения и постепенно предоставлять разрешения на восстановление очного образования, работу заведений общественного питания, снятие комендантского часа выходного дня, и тому подобное. Ослабление продолжалось около месяца, но из-за значительного роста случаев инфицирования 30 марта правительством было принято решение о возвращении комендантского часа в выходные и введены ряд ограничений, в частности на священный для мусульман месяц Рамадан.
Всего за время пандемии в стране выявлено почти 3,3 млн случаев инфицирования (сделано больше 38,3 млн тестов). За все время умерли 31 385 человек, выздоровели почти 3 млн.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016