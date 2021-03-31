Российский оппозиционер Алексей Навальный объявил голодовку. Соответствующее сообщение появилось на его странице в Instagram. Политик объяснил, что не будет принимать пищу, пока к нему не пригласят врача.

«Я имею право пригласить врача и получить лекарства. Ни того, ни другого мне тупо не дают. Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность. Шутки шутками, но это уже напрягает», — объяснил Навальный.

Ранее российские власти заявляли, что врачи осматривали Навального 24 марта и оценили его состояние как «удовлетворительное».

Напомним, оппозиционер отбывает срок по делу «Ив Роше». В 2014 году Алексей Навальный и его брат Олег признаны виновными в мошенничестве и легализации преступных средств. По версии следствия и суда, они убедили компанию «Ив Роше» заключить невыгодный контракт. В 2017 году ЕСПЧ признал приговор несправедливым, но в 2018 году Верховный суд РФ отказался отменить приговор. 2 февраля 2021 года Симоновский районный суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на реальный из-за нарушения условий испытательного срока.

Навальный должен провести в колонии два года и восемь месяцев.