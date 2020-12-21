В Турции рекордное число смертей от COVID-19 за сутки

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 19 103, умерли 254 человека, это наибольший показатель с начала пандемии, свидетельствуют данные Минздрава страны.

«Сегодня выявлено 19 103 новых случая COVID-19. Умерли 254 больных, с начала пандемии — 18 351. В тяжелом состоянии находятся 5192 больных», — говорится в сводке турецкого минздрава.

Несмотря на максимальное с начала пандемии число умерших за сутки, до месячного минимума уменьшилось число новых случаев коронавируса, также сокращается число тяжелых больных.

Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в ряде регионов Турции, в том числе в Стамбуле, достигла третьего пика. В первой половине декабря в стране неоднократно фиксировались рекордные показатели новых случаев коронавируса.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил о введении круглосуточного комендантского часа в Турции на новогодние праздники, с 21.00 31 декабря до 05.00 4 января. Ранее комендантский час действовал с 21.00 до 05.00 в рабочие дни, а также с 21.00 пятницы до 05.00 понедельника. В стране приостановлена работа кафе и ресторанов, кроме обслуживания на вынос.