В Турцию с сегодняшнего дня не будут пускать без ПЦР-теста

Соответствующее решение огласил 25 декабря министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. По его словам, данная мера будет действовать до 1 марта 2021 года. Коджа также уточнил, что она действует как для пассажиров самолетов, так и для тех, кто пересекает границу республики иным путем.
Со своей стороны национальный авиаперевозчик Turkish Airlines сообщил, что с 30 декабря «все пассажиры старше шести лет при посадке на борт должны предоставить отрицательный ПЦР-тест» на коронавирус. Тест должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до въезда в Турцию, а не сделавшие тест пассажиры не будут допускаться на борт. Это требование также касается и транзитных пассажиров.
Данное требование турецких властей последовало вслед за решением Анкары приостановить полеты из Великобритании, Дании, Нидерландов и ЮАР из-за обнаружения нового штамма коронавируса.
Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 2,17 млн, умерли 20 388 человек, выздоровели более 2,05 млн пациентов.
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