Байден представил план собственной «Большой стройки» на $2 трлн

Президент США Джо Байден представил план по обновлению инфраструктуры и промышленности в стране, его объем — $2 трлн, передает газета The New York Times.
«Это инвестиция в Америку, которая бывает раз в поколение... Фактически, это крупнейшее вложение в рабочие места со времен Второй мировой войны», — сказал Байден.
План предусматривает выделение $621 млрд на модернизацию транспортной инфраструктуры, $400 млрд на поддержку пожилых людей и инвалидов, $300 млрд на поддержку промышленного сектора, $213 млрд на ремонт и строительство доступного жилья и $100 млрд на развитие сетей широкополосной связи.
Также план включает введение нового стандарта для сферы энергогенерации, чтобы сократить выбросы в секторе до нулевого уровня к 2035 году. По мнению Байдена, план позволит выиграть глобальную конкуренцию с Китаем.
Для финансирования программы Байден хочет увеличить налоги для корпораций до 28% с 21%, а также увеличения налога на зарубежные прибыли компаний. Президент пообещал, что его долгосрочная экономическая программа не увеличит государственный долг.
В конце марта о подготовке командой Байдена пакета мер по поддержке экономики сообщила NYT, однако тогда называлась сумма в $3 трлн.
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