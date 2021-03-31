Трамп снова допустил, что будет баллотироваться в 2024 году

Бывший президент США Дональд Трамп в очередной раз допустил возможность того, что он в 2024 году вновь будет баллотироваться на пост главы государства. С этим заявлением он выступил в интервью, выдержки из которого опубликовали в среду ряд американских СМИ.
Вопросы бывшему американскому лидеру во время своего шоу задавала супруга его сына Лара Трамп. Она, в частности, спросила экс-президента, есть ли надежда на то, что он снова будет баллотироваться в 2024 году. «Вы можете надеяться. Это я могу сказать», — ответил Трамп. «Мы любим нашу страну», — добавил он. «Мы должны помочь нашей стране», — подчеркнул экс-президент США.
Трамп выразил уверенность в том, что его администрации, в частности, удалось добиться успехов в том, что касается политики в отношении Ирана, КНДР и Китая.
Ранее Трамп заявил, что намерен после промежуточных выборов в стране, которые состоятся в 2022 году, принять окончательное решение о возможности вновь баллотироваться на пост главы государства. «Согласно данным всех опросов, от меня хотят, чтобы я снова баллотировался. Но мы посмотрим, мы подумаем», — отметил тогда он. Трамп подчерчивал, что сначала сосредоточится на поддержке республиканцев, которые претендуют на места в Палате представителей Конгресса США. Он выразил уверенность в том, что у республиканцев есть шансы вернуть контроль над обеими палатами Конгресса США по итогам промежуточных выборов в 2022 году. «Мы примем решение после этого», — добавил он, говоря о возможности снова претендовать на пост президента.
Трамп 28 февраля во время выступления на конференции консервативных кругов США в Орландо (штат Флорида) допустил, что может вновь принять участие в борьбе за пост главы государства.
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