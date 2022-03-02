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Байден в послании к конгрессу заявил о поддержке Украины

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Байден в послании к конгрессу заявил о поддержке Украины

Президент США Джо Байден, выступая во вторник с ежегодным посланием «О положении страны», заверил, что Вашингтон поддерживает украинцев.

«Украинский посол в США сегодня здесь, сидит рядом с первой леди», — сказал американский лидер. Он предложил всем присутствующим в Палате представителей Конгресса США «встать и дать недвусмысленный сигнал всему миру». «Америка на стороне украинцев», — заверил Байден. Украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова вошла в число приглашенных гостей на выступлении президента США перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса. В ложе она сидела рядом с супругой американского лидера Джилл Байден.

«Шесть дней назад президент России Владимир Путин попытался пошатнуть основы свободного мира». «Но он сильно просчитался. Он думал, что сможет войти в Украину и мир поддастся. Вместо этого он натолкнулся на прочную стену, которую не мог представить. Он встретил украинцев», — заявил Байден.

«Как президент Зеленский, так и все украинцы буквально восхищают мир своим бесстрашием, мужеством и решимостью, каждый — от студента до пенсионера — стали солдатами, защищающими свою родину», — отметил он.

В то же время Соединенные Штаты перебрасывают дополнительные войска в Европу не для того, чтобы воевать в Украине, а исключительно для защиты союзников по НАТО, заявил Байден.

«Позвольте мне ясно сказать: наши силы не участвуют в конфликте с российскими силами в Украине и не будут этим заниматься. Наши силы направляются в Европу не для того, чтобы воевать на Украине, а для того, чтобы защищать наших союзников по НАТО — в том случае, если Путин решит двигаться дальше на Запад», — сказал глава вашингтонской администрации.

По словам Байдена, он уже ясно сигнализировал, что США и их союзники в Европе «будут защищать каждый дюйм территории стран НАТО полной силой своей коллективной мощи». «И мы сохраняем трезвый взгляд на вещи. Украинцы дают отпор с чистой отвагой. Однако следующие несколько дней, недель, месяцев будут для них тяжелыми», — заявил глава Белого дома. Россия, по мнению Байдена, может добиваться успеха в войне в Украине, но будет платить «сохраняющуюся высокую цену в долгосрочной перспективе».

Соединенные Штаты в ситуации вокруг Украины видят единение Европы и всего Запада, заявил Байден.

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По мнению американского лидера, события в Украине ослабят Россию и сделают сильнее остальной мир. «Мы наблюдаем единство среди лидеров стран, более единую Европу и более единый Запад», — заявил Байден.

«В битве между демократиями и автократиями демократии активизируют усилия, и мир явно выбирает сторону мира и безопасности. Это настоящее испытание, это займет время, так что давайте и дальше черпать вдохновение в железной воле украинского народа», — считает президент США.

Джо Байден, война с Россией
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