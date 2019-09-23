Трамп с Зеленским будут говорить про компромат на Байдена и «Philip Morris»

В эту среду Дональд Трамп и Владимир Зеленский проведут встречу, но главными темами их разговора станет не Донбасс и инвестиции, а выборы в США и защита американского бизнеса в Украине.
Кандидат политических наук и преподаватель в КПИ и Университета им. Шевченко Алексей Якубин дал прогноз по предстоящей встрече лидеров США и Украины.
Политолог уверен, что главные темы для общения будут очень даже приземленные. Во-первых, Трамп будет просить Зеленского передать ему всю возможную информацию о деятельности компании «Burisma».
Это компания бывшего министра правительства Азарова Николая Злочевского, к которой непосредственное отношение имеет Хантер Байден – пасынок главного конкурента Дональда Трампа на следующих президентских выборах в 2020 году – Джо Байдена.
Вторая важная для лидера США тема – это ситуация вокруг «Philip Morris Ukraine». Государственное бюро расследований сейчас проводит обыски и опросы, связанные с мировым соглашением компании и правительства, а еще возобновила уголовные дела против топ-менеджмента табачного концерна.
Якубин заключает, что американцы не любят, когда у их компаний начинаются проблемы, поэтому Трамп вполне прямо может спросить о том, какую цель преследует ГБР. Он известен своей любовью везде продвигать американский бизнес.
И только после этого, как прогнозирует политолог, Трамп и Зеленский возможно перейдут к теме Донбасса и расширения «Нормандского формата».
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