Войти
Порошенко уверяет, что никакой «Формулы Штайнмайера» не существует
мирный процесс
Порошенко уверяет, что никакой «Формулы Штайнмайера» не существует
Трамп считает бессмысленной антироссийскую политику США в Украине
позиция
Трамп считает бессмысленной антироссийскую политику США в Украине

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Трамп с Зеленским будут говорить про компромат на Байдена и «Philip Morris»

798
Трамп с Зеленским будут говорить про компромат на Байдена и «Philip Morris»

В эту среду Дональд Трамп и Владимир Зеленский проведут встречу, но главными темами их разговора станет не Донбасс и инвестиции, а выборы в США и защита американского бизнеса в Украине.

Кандидат политических наук и преподаватель в КПИ и Университета им. Шевченко Алексей Якубин дал прогноз по предстоящей встрече лидеров США и Украины.

Политолог уверен, что главные темы для общения будут очень даже приземленные. Во-первых, Трамп будет просить Зеленского передать ему всю возможную информацию о деятельности компании «Burisma».

Это компания бывшего министра правительства Азарова Николая Злочевского, к которой непосредственное отношение имеет Хантер Байден – пасынок главного конкурента Дональда Трампа на следующих президентских выборах в 2020 году – Джо Байдена.

Вторая важная для лидера США тема – это ситуация вокруг «Philip Morris Ukraine». Государственное бюро расследований сейчас проводит обыски и опросы, связанные с мировым соглашением компании и правительства, а еще возобновила уголовные дела против топ-менеджмента табачного концерна.

Якубин заключает, что американцы не любят, когда у их компаний начинаются проблемы, поэтому Трамп вполне прямо может спросить о том, какую цель преследует ГБР. Он известен своей любовью везде продвигать американский бизнес.

И только после этого, как прогнозирует политолог, Трамп и Зеленский возможно перейдут к теме Донбасса и расширения «Нормандского формата».

Дональд Трамп, Philip Morris, Владимир Зеленский, Джо Байден
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 23 сентября 2019
Воскресенье, 22 сентября 2019
Суббота, 21 сентября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Сет Годин
Сет Годин
маркетолог

Два типа системных рисков

В большинстве случаев то, что система «не работает» - не катастрофа. Если тостер не работает, это не такая уж большая проблема. Вы можете сделать тост через несколько дней, а пока есть мягкий хлеб. С другой стороны, если вы отправляетесь на Марс, то скорее всего будете рады нескольким дополнительным баллонам с кислородом, даже если стоимость их доставки будет достаточно высока.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О конкуренции, ценах и стремлении к идеалу

Теории свободного рынка основаны на существовании совершенной конкуренции, требующей, помимо прочего, отсутствия барьеров для входа и выхода с рынка, а также равный и полный доступ всех участников рынка к информации, (чего любой производитель и торговец всячески избегает). Но поскольку условия для совершенной конкуренции являются уж очень строгими, то рынков с совершенной конкуренцией может не существовать вообще.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Чем Украина отличается от Словакии?

Когда у вас будут возникать вопросы почему наши люди едут в Словакию, а не наоборот, то вот вам ответ. Более маленькая Словакия намного больше преуспела в привлечении инвесторов. И как видите, использует для этого конкретные стимулы, а не позиции в рейтингах и реформы. И именно по этой причине я считаю, что Украина за последние 5 лет провалила свою политику по привлечению инвесторов.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016