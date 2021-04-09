Регулятор ЕС изучает возможные осложнения после использования еще одной вакцины

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) изучает возможные тромбоэмболические осложнения после использования вакцины от коронавируса компании Janssen — подразделения американской корпорации Johnson & Johnson. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении регулятора ЕС.
«Комитет EMA по оценке фармаконадзорных рисков начал изучение сообщений о тромбоэмболических осложнениях среди людей, привившихся вакциной Janssen», — отметили в агентстве.
На данный момент было зарегистрировано четыре случая таких осложнений, один из которых имел место во время клинических испытаний и три — во время вакцинации в США. Один из них привел к летальному исходу.
В настоящее время вакцина Janssen используется только в США. Для использования в Европе она была одобрена 11 марта, однако сам процесс вакцинации данным препаратом еще не начался.
Ранее европейский регулятор пришел к выводу, что образование тромбов должно быть включено в список редких побочных эффектов вакцины Vaxzevria, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca. Как и препарат, разработанный AstraZeneca, Janssen является вирусной векторной вакциной.
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