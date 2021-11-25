Европа одобрила использование вакцины Pfizer для детей

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало расширить использование вакцины Comirnaty производства американской фармацевтической компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech на детей в возрасте 5-11 лет. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе регулятора ЕС.

Комитет EMA по лекарственным средствам для человека пришел к выводу, что «преимущества использования препарата среди детей 5-11 лет перевешивают риски, особенно среди тех детей, у которых имеются сопутствующие заболевания, увеличивающие риск заболевания в тяжелой форме».

Напомним, ранее использование вакцины Comirnaty для детей ободрили США.