США отправляют в Черное море два военных корабля

Два военных корабля США пройдут на следующей неделе через пролив Босфор в Черное море и будут находиться там до 4 мая. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в Министерстве иностранных дел Турции.

«В соответствии с конвенцией Монтрё нас уведомили по дипломатическим каналам 15 дней назад о том, что два военных корабля США войдут в Черное море. Корабли будут находиться в Черном море до 4 мая», — сказал собеседник агентства.

«Согласно уведомлению, которое мы получили, военные корабли США войдут в Черное море 14 и 15 апреля. Ожидается, что они вернутся 4 и 5 мая», — сказал он.

В четверг телекомпания CNN со ссылкой на источник в американском министерстве обороны сообщила, что США рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море в ближайшие недели для демонстрации Украине своей поддержки. По словам американского источника, ВМС США и так регулярно направляют туда свой флот, однако такой шаг в настоящий момент будет означать «особое послание» для РФ. Он также отметил, что на такие меры американское руководство готовится пойти в связи с утверждениями о наращивании РФ сил вблизи границ Украины.

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с наращиванием сил РФ вдоль границы с Украиной.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга.