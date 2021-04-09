США отправляют в Черное море два военных корабля

Два военных корабля США пройдут на следующей неделе через пролив Босфор в Черное море и будут находиться там до 4 мая. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в Министерстве иностранных дел Турции.
«В соответствии с конвенцией Монтрё нас уведомили по дипломатическим каналам 15 дней назад о том, что два военных корабля США войдут в Черное море. Корабли будут находиться в Черном море до 4 мая», — сказал собеседник агентства.
«Согласно уведомлению, которое мы получили, военные корабли США войдут в Черное море 14 и 15 апреля. Ожидается, что они вернутся 4 и 5 мая», — сказал он.
В четверг телекомпания CNN со ссылкой на источник в американском министерстве обороны сообщила, что США рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море в ближайшие недели для демонстрации Украине своей поддержки. По словам американского источника, ВМС США и так регулярно направляют туда свой флот, однако такой шаг в настоящий момент будет означать «особое послание» для РФ. Он также отметил, что на такие меры американское руководство готовится пойти в связи с утверждениями о наращивании РФ сил вблизи границ Украины.
Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с наращиванием сил РФ вдоль границы с Украиной.
Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга.
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