ВОЗ разрешила применять вакцину Johnson & Johnson – ее можно колоть только один раз

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла вакцину против коронавируса от фармацевтического подразделения Johnson & Johnson, компании Janssen-Cilag, в список рекомендуемых для экстренного использования.

«Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сегодня внесла вакцину против COVID-19.., разработанную Janssen (Johnson & Johnson), в список для экстренного использования во всех странах и для распространения в рамках механизма COVAX. Решение было принято на основании разрешения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), о котором было объявлено вчера», — говорится в релизе ВОЗ.

Как отмечается, вакцина от Johnson & Johnson — первая однодозовая вакцина, внесенная в список рекомендуемых для экстренного использования. Как отметили в ВОЗ, обширные данные масштабных клинических испытаний, предоставленные компанией, также показывают, что вакцина эффективна для пожилых людей.