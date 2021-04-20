Регулятор ЕС признал возможной связь между еще одной вакциной и тромбозом

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) пришло к выводу, что образование тромбов должно быть включено в список редких побочных эффектов вакцины компании Janssen, являющейся подразделением американской Johnson & Johnson. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении регулятора Евросоюза.
«Комитет агентства по оценке фармаконадзорных рисков пришел к выводу, что предупреждение о необычных тромбах должно быть добавлено к информации о продукте для вакцины от COVID-19 Janssen», — говорится в заявлении. В то же время европейский регулятор подчеркнул, что преимущества от использования вакцины продолжают перевешивать риски.
Согласно данным регулятора, большинство случаев осложнений было выявлено у женщин в возрасте до 60 лет. Однако «на основании имеющихся данных невозможно выделить конкретные факторы риска», указывается в пресс-релизе.
На прошлой неделе американские регуляторы рекомендовали приостановить прививочную кампанию вакциной Johnson & Johnson. Позднее Johnson & Johnson объявила о приостановке запланированных на второй квартал поставок в ЕС 55 млн доз вакцины из-за рисков тромбоза.
Ранее европейский регулятор пришел к выводу, что образование тромбов должно быть включено в список редких побочных эффектов вакцины компании AstraZeneca.
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