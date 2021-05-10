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В Норвегии рекомендовали не прививать препаратами AstraZeneca и Johnson & Johnson

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В Норвегии рекомендовали не прививать препаратами AstraZeneca и Johnson & Johnson

Правительственный комитет экспертов в Норвегии рекомендовал исключить вакцины, разработанные британско-шведской компанией AstraZeneca и американской компанией Johnson & Johnson из списка препаратов, рекомендованных для массовой вакцинации от COVID-19, сообщает NRK.

Национальный институт общественного здравоохранения Норвегии (FHI) также рекомендовал отказаться от массового использования вакцины Janssen (Johnson & Johnson). Директор института, Камилла Столтенберг, заявила, что неизвестно, насколько велик риск использования этой вакцины, и поэтому также неясно, какова польза от ее применения. Поэтому FHI рекомендовал перевести вакцину Janssen «в резерв» — отправить препараты на склады на случай сбоя в доставке в страну других вакцин или ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией.

Профессор молекулярной иммунологии Энн Спуркленд, комментируя NRK эти рекомендации правительственных экспертов отметил, что Норвегия была одной из стран, в которой зафиксировали вероятное возникновение тяжелых побочных явлений после использования вакцины от AstraZeneca. В стране было зафиксировано четыре летальных исхода из-за тромбоза у пациентов, получивших этот препарат. До того, как использование вакцины от AstraZeneca было приостановлено, в стране было использовано 135 тыс. доз препарата.

Как и в Дании, ограничившей ранее использование этих вакцин, эксперты в Норвегии рекомендовали сохранить для граждан возможность прививаться этими препаратами добровольно, по желанию.

С февраля ряд стран приостановили использование вакцины, разработанной шведской компанией AstraZeneca, из-за сообщений о побочных эффектах, связанных с появлением тромбов. Однако по итогам проверок, проведенных Всемирной организацией здравоохранения и медицинскими структурами европейских стран, было установлено, что связи между прививкой и тромбозом нет. Эксперты ВОЗ пришли к выводу, что возможная польза от продолжения массовой вакцинации с препаратом AstraZeneca, который обгоняет другие вакцины по количеству стран, где он зарегистрирован, перевешивает возможные риски.

Всего комитет по оценке рисков Европейского агентства лекарственных средств (EMA) выявил 469 случаев образования тромбов у провакцинированных препаратом от AstraZeneca. Но прямая связь между уколом и возникновением побочных явлений осталась недоказана.

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Вакцина Janssen от американской Johnson & Johnson также оказалась под подозрением из-за случаев тромбов у пациентов. 13 апреля использование вакцины временно приостановили в США. Однако менее чем через две недели Консультативный комитет по вопросам практики иммунизации при американском регуляторе — Центрах по контролю и профилактике заболеваний (CDC) — рекомендовал возобновить использование препарата. Как и в случае с AstraZeneca, доказать прямую связь образования тромбов с вакциной не удалось.

Тем не менее, 3 мая Дания исключила Janssen из списка вакцин, рекомендованных для массовой вакцинации, оставив возможность для граждан привиться ею по желанию.

Норвегия, Johnson & Johnson, AstraZeneca
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