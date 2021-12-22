Университет Оксфорда и AstraZeneca начали разработку варианта вакцины от «омикрона»

Оксфордский университет и британо-шведская компания AstraZeneca, разработавшие ранее вакцину от коронавируса, приступили к созданию варианта препарата, предназначенного для борьбы с омикрон-штаммом.

«Совместно с Оксфордским университетом мы предприняли предварительные шаги на пути к производству вариантной вакцины против „омикрона“ на случай, если она понадобится», — приводит в среду заявление AstraZeneca газета Financial Times.

По словам руководителя исследовательской группы в Оксфорде Сэнди Дугласа, вакцины на основе аденовируса (производимые, например, Оксфордским университетом и AstraZeneca) в принципе могут быть использованы для более быстрого реагирования на любой новый штамм, чем предполагали ранее. «У них действительно важные преимущества, особенно там, где наибольшие проблемы связаны со спросом и логистикой», — добавил Дуглас.

Исследователи полагают, что смогут в случае необходимости разработать модификацию вакцины в течение 100 дней.

Как заявила ранее изданию глава Европейского агентства лекарственных средств Эмер Кук, эффективность существующих вакцин против коронавируса явно снизилась с появлением омикрон-штамма. Однако решение по поводу того, нужны ли вакцины против «омикрона», будет принято тогда, когда будет «достаточно научных доказательств» того, что существующие вакцины не работают.