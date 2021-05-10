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Число погибших при взрывах у школы в Кабуле возросло до 85

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Число погибших при взрывах у школы в Кабуле возросло до 85

По меньшей мере 85 человек погибли, 150 получили ранения в результате взрывов у школы, произошедших в субботу в столице Афганистана — Кабуле. Об этом в понедельник сообщил афганский телеканал Ariana news со ссылкой на представителя второго вице-президента страны.

По его данным, перед государственной школой для девочек в Кабуле произошло три последовательных взрыва. Первым был взорван заминированный автомобиль недалеко от школы. Затем сдетонировали два самодельных устройства.

На данный момент никто не взял на себя ответственность за произошедшие взрывы. Радикальное движение «Талибан» отрицает причастность к случившемуся.

Ранее агентство Reuters сообщало о гибели 55 человек и 150 пострадавших. По данным TOLOnews, к воскресенью количество жертв возросло до 63, большинство погибших — учащиеся.

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Лидер Афганистана Ашраф Гани назвал случившееся террористическим актом и обвинил в этом радикальное движение «Талибан». Между тем телеканал 1TV сообщил, что талибы осудили нападение.

Афганистан, Кабул
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