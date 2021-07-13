Johnson & Johnson и AstraZeneca пытаются изменить вакцины, чтобы исключить появление тромбов

Компании Johnson & Johnson и AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом прорабатывают возможность изменения своих препаратов, чтобы снизить или полностью исключить риск возникновения тромбоза после вакцинации от коронавируса. Об этом во вторник сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как отмечает газета, участие в исследовании этого вопроса принимают ученые из Европы, США и Канады, работа которых «позволяет надеяться, что к началу следующего года удастся установить причину возникновения тромбов после вакцинации и внести соответствующие коррективы в препараты». Однако исследования находятся на ранней стадии, и на данный момент неясно, можно ли модифицировать эти вакцины и будут ли эти изменения иметь коммерческий смысл.

The Wall Street Journal указывает, что на сегодняшний день эти производители продают вакцины по себестоимости, но они могут повысить цены в развитых странах после окончания пандемии. Кроме того, решение проблемы с образованием тромбов может укрепить доверие общественности к препаратам. Опрошенные газетой ученые подчеркивают, что сначала предстоит выявить факторы, которые приводят к возникновению этой редкой побочной реакции.

AstraZeneca намерена выпустить новый вариант своей вакцины, эффективный против новых штаммов коронавируса, к осени, однако к этому времени компания вряд ли успеет решить проблему с тромбами, сообщает газета.

Препараты британско-шведской AstraZeneca и американской Johnson & Johnson разработаны по схожей технологии, в них используются аденовирусные векторы, однако в первой используется аденовирус шимпанзе, а во второй — человеческий, поясняет газета. В США разрешена к применению вакцина Johnson & Johnson, но не британский препарат. Однако вакцина AstraZeneca широко используется в других странах мира. Обе компании со ссылкой на регулирующие органы государств неоднократно подчеркивали, что польза от их вакцин превышает возможные риски тромбоза для большинства людей.

The Wall Street Journal со ссылкой на компетентные органы Великобритании и США указывает, что риск возникновения тромбоза после вакцинации препаратом AstraZeneca составляет 1-2 случая на 100 тыс. человек, у Johnson & Johnson этот показатель ниже — 0,3 случая на 100 тыс. вакцинировавшихся.