В Норвегии выплачивают компенсации за ущерб здоровью, вызванный вакциной AstraZeneca

Три жителя Норвегии получат компенсацию из-за негативных последствий для здоровья после вакцинации от коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщила в пятницу телекомпания NRK со ссылкой на решение Норвежской системы компенсаций ущерба здоровью пациентов (NPE).
В первом случае речь идет о медицинском работнике в возрасте от 40 до 50 лет, которая умерла в марте на фоне развившихся после прививки осложнений. Компенсацию получат ее родственники.
Два других пациента — еще одна женщина-медработник и мужчина в возрасте от 30 до 40 лет — живы, однако мужчина до сих пор страдает от последствий развившихся осложнений, отметила телекомпания. Оба пациента продолжают находиться на больничном. Сумма компенсации, которую они получат, пока не называется.
К настоящему моменту в NPE поступило 77 требований от вакцинированных против коронавируса о выплате компенсации. В 53 случаях речь идет о препарате AstraZeneca, в 11 — о препарате американской компании Pfizer, в шести — Moderna, еще в семи случаях остается невыясненным, какую именно вакцину получил человек.
В мае препарат компании AstraZeneca был исключен из программы вакцинации в Норвегии. Использование этой вакцины было приостановлено в стране 11 марта после сообщений об образовании тромбов и нарушениях свертываемости крови у вакцинированных людей.
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