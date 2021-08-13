НБУ не ожидает повторения в Украине жестких карантинных ограничений

Национальный банк Украины (НБУ) в базовом сценарии ожидает осенью вспышку заболеваний, однако не прогнозирует введения жестких карантинных мероприятий и значительных потерь для экономики, сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.
«В базовом сценарии ожидаем вспышку заболеваемости осенью. Это задержит восстановление экономической активности до уровня, который был до пандемии. В то же время мы не ожидаем введения жестких карантинных мероприятий и значительных потерь для экономики», — сказал он в интервью украинскому изданию «Forbes».
Замглавы добавил, что карантины в январе и марте-апреле этого года показали, что бизнес и население адаптировались к новым условиям и наладили свою экономическую активность.
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