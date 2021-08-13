В центре Киева расисты напали на нардепа Беленюка

На народного депутата и олимпийского чемпиона Жана Беленюка напали в центре Киева. Группа молодых людей пыталась спровоцировать конфликт, однако до драки не дошло.

Об этом сам Беленюк написал в Facebook.

«Несколько минут назад неизвестные мне молодые люди, подойдя ко мне в центре Киева (Печерск), пытались спровоцировать конфликт! Выкрикивая оскорбительные вещи типа: „черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!“ и „вали в Африку!“. Слава Богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной все нормально».

Беленюка это задело и он задался несколькими риторическими вопросами: «Мне интересно, украинец ли Я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в ней?! Насколько Олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать в своей Родине и в родном городе?! И нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые кладут жизнь на ее прославление?!».

Напомним, на днях на Олимпийских играх в Токио борец Беленюк единственный из украинской команды завоевал золотую медаль.