В центре Киева расисты напали на нардепа Беленюка

На народного депутата и олимпийского чемпиона Жана Беленюка напали в центре Киева. Группа молодых людей пыталась спровоцировать конфликт, однако до драки не дошло.
Об этом сам Беленюк написал в Facebook.
«Несколько минут назад неизвестные мне молодые люди, подойдя ко мне в центре Киева (Печерск), пытались спровоцировать конфликт! Выкрикивая оскорбительные вещи типа: „черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!“ и „вали в Африку!“. Слава Богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной все нормально».
Беленюка это задело и он задался несколькими риторическими вопросами: «Мне интересно, украинец ли Я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в ней?! Насколько Олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать в своей Родине и в родном городе?! И нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые кладут жизнь на ее прославление?!».
Напомним, на днях на Олимпийских играх в Токио борец Беленюк единственный из украинской команды завоевал золотую медаль.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016