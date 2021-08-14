В Украине за сутки еще 1 353 новых случая заболевания Сovid-19

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 1 353 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровел 791 человек, 21 летальный случай, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 13 августа 2021 в Украине зафиксировано 1 353 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей −99, медработников — 33). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 641 человек, летальных случаев —21, выздоровели — 791 человек», — сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 13 августа сообщалось о 1 263 новых случаев заболевания, 12 августа за сутки зафиксировано 1 247 новых случаев заболевания СOVID-19, 11 августа сообщалось о 1 122 новых подтвержденных случаях COVID-19, 10 августа, сообщалось о 781 новом случае заболевания, 9 августа, за сутки было зафиксировано 300 новых случаев заболевания СOVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 265 217 человек, выздоровели 2 196 589 человек, летальных случаев — 53 238.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (198), Харьковской (138), Днепропетровской (117), Донецкой (98) и Одесской (81) областях.