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В посольстве США в Кабуле уничтожают секретные документы

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В посольстве США в Кабуле уничтожают секретные документы

Сотрудникам посольства США в Кабуле приказано уничтожить секретные бумаги из-за опасений, что столицу Афганистана вскоре захватят боевики. Об этом со ссылкой на распоряжение, которое руководство разослало работникам дипмиссии, сообщили CNN и Bloomberg.

Сотрудников посольства попросили уничтожить конфиденциальные материалы, а также предметы, «которые могут быть использованы не по назначению в пропагандистских целях». Речь в том числе идет о предметах, на которых изображен флаг США, логотип посольства или других американских ведомств.

По словам дипломатического источника CNN, в разведке допустили, что «Талибан» может изолировать Кабул в течение недели или ближайших трех дней. Однако эти данные не говорят о том, что боевики войдут в столицу, добавил собеседник телеканала.

Представитель Госдепартамента в беседе с The Hill назвал уничтожение документов в посольстве стандартной оперативной процедурой. «Сокращение наших дипломатов сопровождается стандартной операционной процедурой, предназначенной для минимизации нашего присутствия в различных категориях, включая персонал, оборудование и материалы», — сказал он.

Накануне талибы захватили столицу провинции в 50 км от Кабула — город Пули-Алам. Власти Афганистана также подтвердили, что террористы заняли второй во величине город Афганистана Кандагар.

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На фоне усиления позиций талибов страны начали закрывать посольства и консульства в Афганистане. Свои посольства в том числе закроют Норвегия и Дания, а Германия сократит численность штата дипмиссии до «абсолютного минимума».

В свою очередь США также уменьшат число сотрудников посольства. Безопасность работников при их эвакуации обеспечат дополнительные силы армии США, которые перебросят в Кабул. По словам представителя Пентагона Джона Кирби, до конца выходных в Афганистан должны прибыть 3 тыс. американских военных.

США, Афганистан
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