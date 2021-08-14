В посольстве США в Кабуле уничтожают секретные документы

Сотрудникам посольства США в Кабуле приказано уничтожить секретные бумаги из-за опасений, что столицу Афганистана вскоре захватят боевики. Об этом со ссылкой на распоряжение, которое руководство разослало работникам дипмиссии, сообщили CNN и Bloomberg.
Сотрудников посольства попросили уничтожить конфиденциальные материалы, а также предметы, «которые могут быть использованы не по назначению в пропагандистских целях». Речь в том числе идет о предметах, на которых изображен флаг США, логотип посольства или других американских ведомств.
По словам дипломатического источника CNN, в разведке допустили, что «Талибан» может изолировать Кабул в течение недели или ближайших трех дней. Однако эти данные не говорят о том, что боевики войдут в столицу, добавил собеседник телеканала.
Представитель Госдепартамента в беседе с The Hill назвал уничтожение документов в посольстве стандартной оперативной процедурой. «Сокращение наших дипломатов сопровождается стандартной операционной процедурой, предназначенной для минимизации нашего присутствия в различных категориях, включая персонал, оборудование и материалы», — сказал он.
Накануне талибы захватили столицу провинции в 50 км от Кабула — город Пули-Алам. Власти Афганистана также подтвердили, что террористы заняли второй во величине город Афганистана Кандагар.
На фоне усиления позиций талибов страны начали закрывать посольства и консульства в Афганистане. Свои посольства в том числе закроют Норвегия и Дания, а Германия сократит численность штата дипмиссии до «абсолютного минимума».
В свою очередь США также уменьшат число сотрудников посольства. Безопасность работников при их эвакуации обеспечат дополнительные силы армии США, которые перебросят в Кабул. По словам представителя Пентагона Джона Кирби, до конца выходных в Афганистан должны прибыть 3 тыс. американских военных.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016