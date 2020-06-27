Россия предлагала награду афганским талибам за убийство военных США

Подразделение российской военной разведки тайно предлагало боевикам движения «Талибан» вознаграждения за убийство военных коалиции в Афганистане, включая США. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

К выводу о том, что Россия предлагает награду за убийство военных, в Вашингтоне пришли еще несколько месяцев назад, уточняет издание. В 2019 году в Афганистане были убиты 20 американцев, однако в причастности к каким из них подозревают Россию, неясно.

Информация о возможном вознаграждении, предлагаемом Россией, была получена, в том числе, в ходе допросов захваченных афганских боевиков. Источники NYT не привели детали российских операций, например, они не сообщили, исходя из чего выбирались цели.

Изыскания американской разведки были доложены президенту США Дональду Трампу. В течение последних месяцев в Вашингтоне обсуждают возможный ответ Москве, сообщили источники NYT. Пока рассматривается широкий набор опций: от отправки жалобы по дипломатическим каналам и требования прекратить враждебные действия до новых санкций. По информации источников, в Белом доме пока не одобрили ни один из шагов.

В Кремле газете заявили, что не знают об этих обвинениях.

Военный контингент США присутствует в Афганистане с 2001 года (военные вошли в страну в ответ на теракт 11 сентября 2001 года). За это время погибло более 2 тыс. американских военнослужащих. С 2011 года США начали постепенно сокращать свой контингент и в 2014 году вывели основные боевые силы. Также на территории страны присутствуют и силы стран НАТО, которые осуществляют невоенную миссию.

С 2018 года между США и «Талибаном» шли прямые переговоры о деэскалации насилия в Афганистане. В феврале 2020 года они завершились подписанием соглашения. Согласно ему, США и НАТО выводят все свои войска, Вашингтон обязуется не вмешиваться во внутреннюю политику Афганистана, а правительство страны освобождает до 5 тыс. заключенных талибов в обмен на освобождение сотрудников сил безопасности. В свою очередь «Талибан» обязуется не использовать территорию Афганистана для нападений.