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NYT сообщила о доказательствах сговора России с талибами

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NYT сообщила о доказательствах сговора России с талибами

Американские власти перехватили данные о денежных трансферах с подконтрольных российской разведке счетов на банковские аккаунты, связанные с участниками движения «Талибан». Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на три источника.

Эти сведения, пишет газета, власти США расценили как доказательства того, что Россия тайно предлагала вознаграждение за убийство военных международной коалиции в Афганистане, в том числе американских военнослужащих.

Газета пишет, что перехваченная информация о трансферах подкрепляет сведения, полученные во время допроса задержанных в Афганистане боевиков. Американские аналитики пришли к выводу, что эти переводы проводились в рамках вознаграждения, о котором те говорили.

Спецслужбы также установили личности людей из группы, связанной с банковскими переводами из России, включая мужчину, предположительно, оказывавшего содействие в распределении средств и находящегося сейчас, как считается, в России. NYT пишет, что информация о перехвате данных по банковским переводам подрывает утверждения чиновников Белого дома, заявлявших будто, разведка не решалась доложить о сговоре России с талибами президенту США Дональду Трампу. Раскрытие информации о денежных трансферах, как добавляет газета, поможет устранит и разногласия между американскими спецслужбами.

О том, что Россия тайно предлагала вознаграждение боевикам «Талибана» за убийство военных, NYT сообщила 27 июня. Washington Post писала, что в результате сговора погибли американские военные, но не уточняла тогда, сколько их было. The New York Times отмечает, что в 2019 году во время боевых действий в Афганистане были убиты 20 военнослужащих США, однако неизвестно, какие из этих смертей имели отношение к сговору.

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NYT утверждала, что власти США знали о ситуации, но Трамп в течение нескольких месяцев так и не решил, что делать и как ответить России. В Белом доме заявили, что разведка не отчитывалась президенту по этому поводу. Трамп, в свою очередь, назвал статью NYT заказной. Он заверил, что разведка не сочла информацию о сговоре России с талибами достоверной, поэтому не передавала ее ни ему, ни вице-президенту Майку Пенсу. При этом The Wall Street Journal писала, что Агентство национальной безопасности не согласно с мнением ЦРУ и других спецслужб о том, что сговор был.

Россия, США, Афганистан, Талибан
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