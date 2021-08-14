В Украине за сутки сделали более 160 тысяч прививок от коронавируса

В течение суток 13 августа в Украине от коронавируса вакцинировали 161 792 человек, при этом первую прививку получили 106 206 украинцев, еще 55 586 — полностью завершили процесс иммунизации, получив обе дозы вакцины, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения на Телеграм канале в пятницу.

«В течение суток работали 926 мобильных бригад, 2 879 пунктов прививки, 335 центров вакцинации», — сказано в сообщении.

В пресс-службе ведомства отметили, что с начала прививочной кампании привито 4 644 649 человек, из них получили одну дозу — 4 644 647 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 2 688 903 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

«Всего проведено 7 333 550 прививок», — отметили в Минздраве.