В Украине вакцинированы от Covid-19 почти 94% учителей

Почти 94% педагогических работников учебных заведений Украины получили две дозы вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает министр образования и науки Сергей Шкарлет.
«Двумя дозами вакцины в настоящее время привито 1 млн 135 тыс., то есть 93,8% педагогов. Вторую дозу ожидают еще 3,4%», — написал министр в Телеграм-канале.
Отмечается, что самые высокие показатели привитых педагогов полным циклом демонстрируют: Харьковская область — 98%; Полтавская — 97,9%; Донецкая, Киевская, Днепропетровская — 96,9%.
Показатели вакцинированных работников среди учебных заведений (полный цикл) такие: специализированного образования — 97,3%; профессионального — 97,1%; общего среднего — 95,5%; дошкольного — 93,4%; профессионального перед высшим — 89,7%; высшего — 87,4%.
По словам министра, 3 964 (28,7%) школ работают в дистанционном формате, а на каникулах находятся всего 4 школы.
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