Байден заявил о вакцинации 50 млн американцев

50 млн доз вакцины против COVID-19 получили американские граждане, что опережает график вакцинации населения на несколько недель, объявил в пятницу президент США Джо Байден.
«Сегодня я здесь, чтобы доложить, что мы уже на полпути. Пятьдесят миллионов прививок всего за 37 дней с тех пор, как я стал президентом. Это на несколько недель опережает график, даже с учетом неудач, с которыми мы столкнулись во время недавних зимних штормов», — заявил Байден.
Во время вступления в должность президента Байден определил цель — вакцинировать 100 млн американцев за первые 100 дней.
Он отметил, что «чем больше людей будет вакцинировано, тем быстрее мы победим эту пандемию».
«Мы движемся в правильном направлении, несмотря на беспорядок, который мы унаследовали от предыдущей администрации, которая оставила нас без реального плана вакцинации всех американцев», — подчеркнул президент США.
Тем не менее Байден призвал американцев «не расслабляться».
«Случаи заболевания и госпитализации могут возобновиться по мере появления новых вариантов. Сейчас не время расслабляться. Мы должны следить за своими руками, держаться на расстоянии и (...) носить маски», — сказал он.
По данным университета Джонса Хопкинса, США находятся на первом месте по числу случаев заболевания COVID-19. За время пандемии здесь зарегистрировано более 28 млн случаев заражения, скончались более 507 тыс. человек.
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