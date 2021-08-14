В России третий день подряд фиксируют рекордную смертность от COVID

В России за сутки от коронавируса умерли 819 человек, сообщил местный оперативный штаб. Это новый максимум за все время пандемии.
Суточная смертность от COVID-19 бьет в этой стране рекорд третий день подряд. В прошлые два дня число летальных исходов составило 815 и 808. Ниже 700 показатель не опускается более месяца, с 6 июля.
Оперативный штаб, который учитывает в своей статистике только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти, сообщает о 169,6 тыс. умерших от COVID-19 с начала пандемии. По данным Росстата, к июлю в России скончались 316,7 тыс. человек с коронавирусом. Разница объясняется тем, что ведомство также учитывает случаи, когда COVID-19 не был основной причиной летального исхода, но привел к смертельным осложнениям другого заболевания или был выявлен посмертно.
Суточный прирост заразившихся второй день подряд держится выше 22 тыс. человек. Всего с начала пандемии в России зафиксировали более 6,5 млн случаев инфицирования COVID-19.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016