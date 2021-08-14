В России третий день подряд фиксируют рекордную смертность от COVID

В России за сутки от коронавируса умерли 819 человек, сообщил местный оперативный штаб. Это новый максимум за все время пандемии.

Суточная смертность от COVID-19 бьет в этой стране рекорд третий день подряд. В прошлые два дня число летальных исходов составило 815 и 808. Ниже 700 показатель не опускается более месяца, с 6 июля.

Оперативный штаб, который учитывает в своей статистике только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти, сообщает о 169,6 тыс. умерших от COVID-19 с начала пандемии. По данным Росстата, к июлю в России скончались 316,7 тыс. человек с коронавирусом. Разница объясняется тем, что ведомство также учитывает случаи, когда COVID-19 не был основной причиной летального исхода, но привел к смертельным осложнениям другого заболевания или был выявлен посмертно.

Суточный прирост заразившихся второй день подряд держится выше 22 тыс. человек. Всего с начала пандемии в России зафиксировали более 6,5 млн случаев инфицирования COVID-19.