В Беларуси 76 новых заболевших коронавирусом, в России – 53

Число инфицированных коронавирусом в Беларуси выросло с 69 до 76 человек. Это следует из новых данных Министерства здравоохранения страны, опубликованных в субботу.
«На сегодняшний день 15 пациентов, у которых тест дал положительный результат, уже вылечены и выписаны из медицинских учреждений. Еще 61 пациент находится в больницах под постоянным медицинским контролем и на лечении, — сказано в сообщении. — Часть из пациентов данной категории, после прохождения лечения, уже получили отрицательные тесты и готовятся к выписке. Планируется, что она состоится в начале следующей недели».
В Беларуси с 23 января сделано более 20 тысяч тестов на коронавирус.
Тем временем в России за сутки зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции в 18 регионах. Число случаев заражения коронавирусом выросло с 253 до 306.
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