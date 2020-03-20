New York Times считает, что санкции Запада помогут России противостоять кризису

Россия, перестроившая свою экономику из-за введенных Западом санкций, находится в более благоприятном положении, чем многие другие страны в условиях экономических потрясений, вызванных пандемией коронавируса. Об этом говорится в статье московского корреспондента газеты The New York Times Эндрю Крамера, размещенной в пятницу на сайте газеты.

Напомнив о том, что шесть лет назад США и страны ЕС «захлопнули двери перед российскими компаниями, стремившимися получить кредиты в западных банках», автор отмечает, что «политика, проводимая с тех пор в ответ Россией, подготовила Кремль к тому, что произошло в марте: масштабным потрясениям в глобальной экономике в результате пандемии коронавируса и войне нефтяных цен».

Россия, пишет он, «отнюдь не оказалась на грани краха» и вступает в период кризиса с крупными финансовыми резервами. «Ее крупные компании практически свободны от задолженности, а страна почти полностью обеспечивает себя продовольствием, — указывается в статье. — После того как по России ударили санкциями, правительство президента Владимира Путин и компании адаптировались к режиму изоляции и были в целом вынуждены подготовиться к экономическим потрясениям, подобным тем, что обрушились сейчас на мировую экономику».

Россия, по мнению автора, оказалась в числе стран, которые «находятся в лучшем положении по сравнению с другими».

США начали вводить санкции против Москвы в связи с событиями в Украине и аннексией Крыма в марте 2014 года. Под их действие попал ряд российских банков и компаний, а также высокопоставленные чиновники, был запрещен экспорт американских товаров, технологий и услуг в Крым. Санкции неоднократно расширялись и продлевались. Экономические санкции Евросоюза в отношении России действуют с 1 августа 2014 года. Они включают в себя ограничения в сфере кредитования ключевых российских госбанков, оборонных предприятий и компаний нефтяной промышленности. Кроме того, ЕС ввел ограничения на поставки в РФ оружия и военной техники, военных технологий и технологий двойного назначения, а также высокотехнологичного оборудования и технологий для нефтедобычи.

Россия в августе 2014 года приняла меры в ответ на санкции Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Так называемые контрсанкции представляли собой запрет на импорт в РФ из этих стран фруктов, овощей, молочной и мясной продукции.