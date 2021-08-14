Талибы заявили о захвате административного центра афганской провинции Фарьяб

Боевики движения «Талибан» заявили о захвате города Меймене, административного центра провинции Фарьяб на северо-западе Афганистана.

Согласно заявлению представителя движения Забиуллы Муджахида, опубликованном в его Twitter-аккаунте, здание губернаторской администрации, полицейский участок и другие госучреждения в Меймене перешли под контроль талибов. Также боевики захватили вооружение правительственной армии, солдаты присоединились к талибам.

Ранее в субботу талибы сообщили о захвате городов Асадабад, Гардез и Шаран — административных центров провинций Кунар, Пактия и Пактика соответственно.

В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения «Талибан» — в последние месяцы они овладели значительными территориями и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО. В западных СМИ со ссылкой на источники в разведке США появилась информация о том, что талибы в течение месяцев могут блокировать Кабул и даже взять его под контроль.