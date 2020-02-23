Трамп хочет лично подписать мирное соглашение с талибами

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что намерен лично подписать соглашение с радикальным движением «Талибан», которое приведет к миру в Афганистане.

Американский лидер общался с журналистами на южной лужайке Белого дома перед вылетом в Индию.

Отвечая на вопрос, готов ли он при соответствующей возможности подписать мирное соглашение с талибами, Трамп подчеркнул: «Да, я бы поставил под ним свою подпись». По словам президента, «Талибан» «устал воевать», а афганский «народ хочет заключить сделку,» которая приведет к миру в их стране.

США намерены подписать соглашение с радикальным движением «Талибан» 29 февраля. Об этом ранее заявил госсекретарь США Майкл Помпео.