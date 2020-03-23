Помпео прибыл с необъявленным визитом в Афганистан

Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл в понедельник с необъявленным визитом в Афганистан. Об этом сообщило агентство Reuters.
По его данным, Помпео находится в Кабуле, где планирует встретиться с президентом страны Ашрафом Гани и его политическим конкурентом Абдуллой Абдуллой, который не признал итоги выборов главы государства. Отмечается, что цель визита госсекретаря — содействие переговорам по вопросу обмена пленными между афганским правительством и радикальным движением «Талибан».
В воскресенье катарское внешнеполитическое ведомство проинформировало, что власти Катара и США содействовали проведению первых технических консультаций между правительством Афганистана и талибами по вопросу обмена пленными. Разговор прошел дистанционно из-за опасений в связи с пандемией коронавируса.
29 февраля в Дохе США и «Талибан» подписали мирное соглашение, в соответствии с которым переговоры между талибами и афганским правительством о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня должны были начаться 10 марта. До начала межафганских консультаций, согласно договоренностям, в качестве мер укрепления доверия должен был произойти обмен пленными. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад 18 марта призвал власти в Кабуле срочно освободить пленных сторонников радикального движения из-за распространения коронавируса.
19 марта афганские власти отдали распоряжение национальной армии и силам безопасности возобновить боевые операции против отрядов «Талибана».
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