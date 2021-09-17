Сессия Генассамблеи ООН включила в повестку дня вопрос оккупации Украины

Генеральная ассамблея ООН на заседании 76-й сессии проголосовала за включение в повестку дня вопроса «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины», сообщает Укринформ.
«За» проголосовали 65 делегаций, против — 11, воздержались — 37.
Этот вопрос был вынесен на голосование по требованию России, иначе бы он был одобрен автоматически — после соответствующей рекомендации предыдущей сессии.
Против включения этого вопроса в повестку дня, кроме России, высказались Армения, Беларусь, Боливия, Куба, Северная Корея, Иран, Казахстан, Никарагуа, Филиппины, Сирия.
Ранее сообщалось, что предыдущая 75-я сессия Генассамблеи 9 сентября рекомендовала следующей — 76-й сессии сохранить этот вопрос в повестке дня.
Таким образом вопрос оккупации Российской Федерацией АР Крым и города Севастополя, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей, который был в повестке дня предыдущих сессий Генассамблеи, будет оставаться в центре ее внимания.
76-я сессия Генассамблеи ООН начала свою работу 14 сентября.
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