Украина вводит санкции против организаторов российских выборов в Крыму и Донбассе

Украина введет санкции в связи с проведением выборов в Государственную думу РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также полуострова Крым, в отношении всех участников избирательного процесса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
«Подавляющее большинство санкций касаются вопросов, которые сегодня есть на оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей — это выборы в так называемую Государственную думу Российской Федерации. Мы уверены, что на этих территориях нет права у Российской Федерации проводить выборы, потому все участники этого процесса, которые принимают участие, члены избирательных комиссий, агитаторы, кандидаты, все наблюдатели, которые являются официальными лицами на этих выборах, будут под санкциями нашей страны», — заявил Данилов во время брифинга по итогам заседания СНБО в пятницу.
По его словам, СНБО уже отработало первый список таких лиц. «По всем, без исключения, таким лицам в скором времени указом президента введутся санкции», — сказал Данилов.
СНБО Украины также предупредил иностранных наблюдателей за выборами в ГД в Крыму и Донбассе о возможных санкциях против них.
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