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Польша может полностью перекрыть границу с Беларусью

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Польша может полностью перекрыть границу с Беларусью

Власти Польши предупредили, что могут полностью закрыть границу с Беларусью из-за кризиса с мигрантами, который возник в последние дни. Это сообщил изданию Wirtualna Polska официальный представитель правительства Петр Мюллер.

Чиновника попросили прокомментировать информацию в польских СМИ о том, что в Варшаве рассматривают наиболее радикальный сценарий борьбы с проникновением беженцев на свою территорию — закрытие границы, полное прекращение торговли и запрет на передвижение людей между Польшей и Белоруссией. Мюллер ответил, что такой вариант действительно рассматривается.

«Сейчас мы отправляем в Минск по дипломатическим и официальным каналам информацию, что такой вариант возможен, если белорусские власти не прекратят гибридную войну на границе. К сожалению, никаких ответов по этому поводу мы не получили», — констатировал Мюллер.

В последние дни польские власти неоднократно обвиняли режим Лукашенко в том, что именно он спровоцировал кризис на границе. В частности, президент Анджей Дуда утверждал, что Минск намеренно направлял потоки беженцев на те участки в Гродненской области, где нет пограничных переходов. Речь идет о масштабной «гибридной атаке», которая направлена не только против Польши, но и всего Евросоюза, отметил политик.

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Ранее издание Politico сообщило, что в ЕС рассматривают вопрос о введении санкций против Беларуси из-за ситуации с нелегальными мигрантами. Главной их задачей названо давление на должностных лиц и авиакомпании, в том числе государственную Belavia, которые помогают перемещать мигрантов с Ближнего Востока и из Африки к границам Евросоюза.

Польша, Беларусь
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