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В Беларуси возбудили уголовное дело против главы Союза поляков

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В Беларуси возбудили уголовное дело против главы Союза поляков

Уголовное дело возбуждено в отношении главы незарегистрированного в Беларуси Союза поляков и иных лиц из-за «умышленных действий по разжиганию социальной вражды и реабилитации нацизма», сообщила в четверг пресс-служба белорусской Генпрокуратуры.

«Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении председателя незарегистрированного в Беларуси так называемого союза поляков и иных лиц уголовное дело по части 3 статьи 130 УК Республики Беларусь (умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц)», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.

По данным Генпрокуратуры, упомянутые граждане, позиционируя себя членами Союза поляков, с 2018 года по настоящее время на территории Гродно и других населенных пунктов области с привлечением несовершеннолетних организовали и провели ряд незаконных массовых мероприятий по чествованию участников антисоветских бандформирований, действовавших во время и после Великой Отечественной, совершавших грабежи, убийства мирного населения Беларуси, уничтожение имущества. «Их деяния преследовали цели реабилитации нацизма, оправдания геноцида белорусского народа», — говорится в сообщении.

Ранее Генпрокуратура Беларуси также возбудила уголовное дело по факту героизации военных преступников во время незаконного массового мероприятия в Бресте с участием несовершеннолетних. МИД сообщал, что польскому консулу в Бресте Ежи Тимофеюку предложено покинуть территорию страны после его участия в этом мероприятии, а вызванному во внешнеполитическое ведомство временному поверенному Мартину Войцеховскому был заявлен решительный протест. В рамках уголовного дела были задержаны двое соучредителей ООО «Польская школа» в Бресте. После этого прокуратура города Бреста инициировала ликвидацию «Польской школы».

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Также суд в Гродно назначил главе Союза поляков в Белоруссии Анжелике Борис 15 суток административного ареста. По данным союза, наказание назначено за организацию 7 марта традиционного праздника ремесленников «Казюки» в честь святого Казимира в Гродно.

Польша, Беларусь
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