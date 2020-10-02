Беларусь отозвала послов из Польши и Литвы для консультаций

Беларусь отзовет своих послов из Польши и Литвы. Также белорусский МИД рекомендует Польше и Литве до 9 октября сократить число дипломатов до 18 и 14 соответственно. Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

«Ввиду однозначной деструктивной деятельности стран им предложено до 9 октября 2020 года привести к паритету с белорусскими загранучреждениями в соответствующих странах состав своих дипломатических представительств в Беларуси. Для Литвы — это с 25 до 14 дипломатов, для Польши — 50 до 18», — сказал он.

По его словам, послы страны в этих государствах с 5 октября отзываются в Минск для консультаций, это же предложено сделать Варшаве и Вильнюсу. «Послы Беларуси в Польше и Литве с 5 октября отзываются в Минск для консультаций. Послам Польши и Литвы предложено последовать данному примеру», — сказал Глаз.