Беларусь потребовала от Польши выдать основателей Telegram-канала НЕХТА

Министерство иностранных дел Беларуси вручило ноту временному поверенному в делах Польши в Беларуси Мартину Войцеховскому с требованием выдать основателей Telegram-каналов НЕХТА и НЕХТА Live. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Беларуси.

«Польской стороне передана нота с копией направленных Генеральной прокуратурой Республики Беларусь в адрес Министерства юстиции Республики Польша и Генеральной прокуратуры Республики Польша запросов о выдаче для привлечения к уголовной ответственности Путило С.А. и Протасевича Р.Д. Белорусская сторона выразила озабоченность продолжающейся преступной деятельностью С.Путило и Р.Протасевича через созданные ими экстремистские телеграмм-каналы НЕХТА и НЕХТА Live», — говорится в сообщении.

Выдать их Минск призвал в кратчайшие сроки «с учетом особой общественной опасности их преступной деятельности».

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