Tesla отзывает почти пол миллиона электромобилей

Американская компания Tesla отзывает 475 тыс. автомобилей с электродвигателем из-за проблемы с передним багажником, который может открываться во время движения, и неисправностей в работе камеры заднего вида. Об этом говорится в датированных 29 декабря документах, обнародованных в четверг Национальным управлением дорожной безопасности США.
По данным ведомства, отзыву подлежат более 356 тыс. хэтчбеков Model 3 и более 119 тыс. седанов Model S. Год выпуска автомобилей варьируется от 2014-го до 2021-го в зависимости от модели. При этом управление не уточняет страны, которых коснулось данное решение.
Согласно материалам регулятора, неисправность среди автомобилей Model 3 связана с возможным повреждением проводки камеры заднего вида во время закрытия заднего багажника, что может помешать подаче сигнала камеры на монитор. Неполадки среди седанов Model S могут быть вызваны повреждением системы защелки переднего багажника. По оценкам регулятора, этот дефект может приводить к открытию багажника во время движения.
Как отмечается, в сервисных центрах компании можно будет бесплатно заменить неисправные детали.
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