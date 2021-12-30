Telegram в новой версии добавил защиту от спойлеров

Мессенджер Telegram в своей новой версии 8.4 в том числе добавил возможность скрывать текст в сообщении; для того, чтобы увидеть написанное, необходимо коснуться скрытого текста, сообщила компания в своем блоге.
«Чтобы обсуждать новинки проката, не опасаясь преждевременного раскрытия интриги, Вы можете выделить часть набранного сообщения и применить форматирование „Скрытый“. Скрытый текст не показывается ни в сообщениях, ни в списке чатов и оповещениях. Чтобы просмотреть скрытый текст, просто коснитесь его», — говорится в сообщении.
Кроме того, мессенджер добавил функцию реакций — для этого пользователь может отправить некоторые из эмодзи. В личных чатах реакции включены постоянно, а в группах и каналах администраторы могут выбрать, разрешить ли их и какие именно эмодзи будут доступны в чате.
Обновление также позволяет включить в настройках перевод сообщений, там же возможно выбрать языки, которые не требуется переводить. Чтобы воспользоваться функцией, можно нажать на сообщение и выбрать «Перевести» в появившемся меню.
Еще одна функция — генерация QR-кода для перехода в профиль любого пользователя, у которого есть публичная ссылка, QR-коды также можно использовать для групп, каналов и ботов.
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