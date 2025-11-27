Reuters: Продажі автомобілів Tesla падають на трьох найбільших світових ринках

Продажі автомобілів Tesla падають на трьох найбільших світових ринках: Європі, Китаї та США. У жовтні обсяги продажів електромобілів в Європі знизилися на 48,5% порівняно з аналогічним місяцем минулого року.
За результатами року продажі компанії в регіоні скоротилися приблизно на 30%, тоді як ринок електромобілів загалом зріс на 26%. Про це пише Reuters.
Очікується, що глобальні постачання автомобілів Tesla у 2025 році зменшаться на 7% після падіння на 1% у 2024 році. Попри рекордні поставки у третьому кварталі, що було зумовлено спробою американських покупців встигнути отримати пільгу на електромобілі до 30 вересня, швидкого відновлення продажів у Європі не прогнозують.
Tesla відчуває сильну конкуренцію від інших виробників електромобілів, зокрема китайських брендів, що активно виходять на європейський ринок із широким асортиментом і нижчими цінами. Німецький Volkswagen збільшив продажі електромобілів на 78,2% у січні–вересні цього року, тричі перевищивши показники Tesla, а китайська BYD у жовтні продала вдвічі більше автомобілів, ніж Tesla.
У Китаї постачання Tesla у жовтні впали на 35,8% до трирічного мінімуму, тоді як за січень–жовтень загалом скоротилися на 8,4%.
На ринку США після короткочасного зростання у вересні на 18% через закінчення пільги продажі у жовтні впали на 24%.
Аналітики відзначають, що Tesla потребує нового автомобіля для стимулювання продажів, проте наразі компанія зосереджена на розвитку роботаксі та гуманоїдних роботів.
Гендиректор компанії Tesla Ілон Маск більшу частину року був зосереджений на розвитку робототехніки та отриманні схвалення акціонерів на свій пакет виплат у 1 трлн доларів. Тим часом основний напрямок компанії, продаж автомобілів, постає перед серйозними проблемами.
