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В Украине второй день подряд более 10 тясяч новых случаев СOVID-19

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В Украине второй день подряд более 10 тясяч новых случаев СOVID-19

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 10 476 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 7 285 человек, 140 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 13 января в Украине: зафиксировано 10 476 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 663, медработников — 241); 92 835 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 32 334 человека, вторую дозу — 45 465 человек, дополнительную дозу получил 551 человек, бустерную дозу — 14 485 человек. Также за прошедшие сутки: госпитализировано — 1 656 человек; летальных исходов — 140; выздоровело — 7 285 человек», — сказано в сообщении в телеграмм-канале.

Днем ранее, 13 января за сутки выявили 10 046 новых случаев заболевания СOVID-19, 12 января за сутки выявили 7 117 новых случаев заболевания СOVID-19, 11 января за сутки выявили 5 429 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело — 3 737 510 человек; выздоровело — 3 545 111 человек; летальных исходов — 98 068.

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С начала вакцинальной кампании привито 14 941 502 человека, из них получили первую дозу — 14 941 500 человек, получили две дозы — 14 197 703 человека, получили дополнительную дозу — 8 639 человек, бустерную дозу — 70 663 человека. В общей сложности проведено 29 218 505 прививок.

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