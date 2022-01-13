Глава МИД Франции назвал неприемлемым новое «Ялтинское соглашение»

Если Россия желает нового Ялтинского соглашения о разделении сфер влияния в Европе, для ЕС это неприемлемо, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«Если Россия желает вернуться к „Ялте“ (Ялтинское соглашение 1945 года, по которому СССР, Великобритания и США разделили сферы влияния в Европе — ред.), потому что те предложения, которые на столе, возвращают к логике блокового мира... то это для нас неприемлемо. Но если за этим жестом (вести переговоры с НАТО — ред.) стоит что-то другое, то давайте продолжим переговоры, потому что мы приветствуем все, что поможет поддержанию стабильности и безопасности Европы», — сказал Ле Дриан по итогам неформальной встречи глав МИД стран ЕС во французском Бресте.

В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по «гарантиям безопасности» между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг после заседания Совета Россия — НАТО прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Конференция в Ялте 4–11 февраля 1945 года — встреча лидеров СССР, США и Великобритании — была созвана в целях согласования планов окончательного разгрома гитлеровской Германии и ее союзников, а также выработки основных принципов общей политики в отношении послевоенного устройства мира. Именно на конференции в Ялте состоялся раздел сфер влияния трех держав в послевоенном мире.

Созданный в Ялте биполярный мир с разделением Европы на Восток и Запад сохранялся более 40 лет, до распада СССР в декабре 1991 года. Ялтинская система начала рушиться на рубеже 1980-х — 1990-х годов с началом перестройки в Советском Союзе. Но отдельные и притом очень важные механизмы, выработанные в Ялте, действуют и поныне.