Глава МИД Франции назвал неприемлемым новое «Ялтинское соглашение»

Если Россия желает нового Ялтинского соглашения о разделении сфер влияния в Европе, для ЕС это неприемлемо, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
«Если Россия желает вернуться к „Ялте“ (Ялтинское соглашение 1945 года, по которому СССР, Великобритания и США разделили сферы влияния в Европе — ред.), потому что те предложения, которые на столе, возвращают к логике блокового мира... то это для нас неприемлемо. Но если за этим жестом (вести переговоры с НАТО — ред.) стоит что-то другое, то давайте продолжим переговоры, потому что мы приветствуем все, что поможет поддержанию стабильности и безопасности Европы», — сказал Ле Дриан по итогам неформальной встречи глав МИД стран ЕС во французском Бресте.
В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по «гарантиям безопасности» между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг после заседания Совета Россия — НАТО прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Конференция в Ялте 4–11 февраля 1945 года — встреча лидеров СССР, США и Великобритании — была созвана в целях согласования планов окончательного разгрома гитлеровской Германии и ее союзников, а также выработки основных принципов общей политики в отношении послевоенного устройства мира. Именно на конференции в Ялте состоялся раздел сфер влияния трех держав в послевоенном мире.
Созданный в Ялте биполярный мир с разделением Европы на Восток и Запад сохранялся более 40 лет, до распада СССР в декабре 1991 года. Ялтинская система начала рушиться на рубеже 1980-х — 1990-х годов с началом перестройки в Советском Союзе. Но отдельные и притом очень важные механизмы, выработанные в Ялте, действуют и поныне.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016