В ФРГ впервые зафиксировали более 90 тысяч заболевших коронавирусом за сутки

Число выявленных случаев коронавируса в ФРГ составило за минувшие сутки 92 223 — это максимальный показатель с начала пандемии. Такую статистику привел в пятницу Институт вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ).
Число пациентов с коронавирусом, которые умерли за отчетный период, составило 223.
В настоящее время ограничения в Германии существенно мягче, чем было в периоды первой, второй и третьей волн пандемии. В основном они касаются непривитых — гражданам, которые не прошли вакцинацию, запрещено посещать рестораны, театры, концерты, фитнес-клубы. Также существуют ограничения на социальные контакты.
Власти ФРГ стараются всеми силами привить как можно больше граждан, в том числе, третьей дозой. Канцлер ФРГ Олаф Шольц уже в 2022 году намерен добиться введения обязательной вакцинации.
Омикрон-вариант в январе стал доминирующим в Германии.
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