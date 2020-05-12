Германия собирается полностью открыть границы к 15 июня

Власти Германии рассчитывают постепенно открыть границы с соседними государствами и полностью отказаться от контроля, введенного из-за пандемии коронавируса, к 15 июня. Об этом сообщила во вторник газета Bild со ссылкой на источники в МВД ФРГ.
По информации издания, официально о своих планах правительство ФРГ объявит уже на текущей неделе. Контроль предполагается заменить обычными выборочными проверками. Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила вопрос открытия границ с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Австрии Себастьяном Курцем, пишет газета. Во время заседания кабинета министров она сообщила, что пока Париж не готов вернуться к привычном режиму на границе, но французские власти рассчитывают восстановить его также к середине июня.
Bild отметила, что согласно плану Еврокомиссии, который оказался в распоряжении издания, сначала внутри ЕС будут открыты границы между странами с относительно похожей ситуацией с распространением коронавируса. Документ будет представлен в ближайшую среду.
С 16 марта ФРГ де-факто закрыла границы с Австрией, Данией, Люксембургом, Францией и Швейцарией, а позднее и с Бельгией, Нидерландами, Польшей и Чехией. Пересекать ее могут только люди, которые регулярно ездят на работу в приграничных районах. Сохранена также свобода передвижения товаров.
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